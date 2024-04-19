Генерал Соболев емко описал желание Буданова* зайти в Москву с парадом победы

Член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал «шизофреническим бредом» недавнее заявление главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова*. В частности, главный украинский разведчик говорил, что на Банковой мечтают провести свой «парад победы в Москве», сообщает NEWS.ru .

По мнению Соболева, подобные заявления Буданова* — это даже не мечты, а уже бред шизофреника. Генерал добавил, что такого рода мысли появляются только у людей с диагнозом «шизофрения».

«Это шизофренический бред! По-другому никак нельзя прокомментировать это заявление Буданова*», — сказал Соболев.

Ранее руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины дал интервью американской газете The Washington Post. В нем Буданов*, кроме прочего, заявил, что он будет не против «возможного распада России на мелкие части», а сами украинские власти мечтают устроить «парад победы в Москве».

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.