Минобороны: впервые хлорпикрин был применен украинцами в Одессе в 2014 году

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал об использовании бойцами ВСУ различных опасных химических средств. Он заявил, что впервые хлорпикрин был применен украинскими неонацистами еще в Одессе 2 мая 2014 года в ходе осады Дома профсоюзов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Хлорпикрин внесен в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия. Кириллов отметил, что появление характерного желто-зеленого дыма после начала возгорания Дома профсоюзов в Одессе указывало на применение именного этого вещества. Также были и другие определяющие это факторы, например, наличие у боевиков заранее подготовленных противогазов.

Генерал-лейтенант считает, что акция в Одессе была специально спланирована, чтобы было больше человеческих жертв. Правоохранители РФ провели расследование и выявили исполнителей теракта.

Кириллов также рассказал, что зафиксированы и другие случаи применения украинской стороной хлорпикрина, часто его использовали вместе с хлорацетофеноном, который относится к химическим средствам борьбы с беспорядками.

Случаи применения веществ обнаружили в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Кременная, Артемовск, Горловка.

По словам генерал-лейтенанта, использование украинскими боевиками в ходе СВО химических средств отравляющих веществ приобрело системный характер с согласия Вашингтона.