Генерал Джаббари: Тегеран готов к десятилетней войне
Фото - © РИА Новости
Советник Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Ибрагим Джаббари заявил, что Тегеран готов к десятилетней войне, сообщает «Говорит Москва».
«Как человек, хорошо осведомленный в этом вопросе, я могу сказать следующее: мы готовы к войне с Соединенными штатами — как минимум к десятилетней», — сказал генерал, передает Bloomberg.
Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.
