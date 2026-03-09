Генерал Джаббари: Тегеран готов к десятилетней войне

«Как человек, хорошо осведомленный в этом вопросе, я могу сказать следующее: мы готовы к войне с Соединенными штатами — как минимум к десятилетней», — сказал генерал, передает Bloomberg.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

