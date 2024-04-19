Ганчев: Киев охотится на харьковчан, которые пытаются связаться с РФ

Киевские спецслужбы открыли охоту на харьковчан, которые хотят связаться с Россией, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости .

Он объяснил, что люди хотят связаться с властями РФ, однако Украина пытается помешать этому.

«Люди хотели бы связаться, но для них сложным является тот процесс, что открыта охота со стороны спецслужб Украины на счет именно связи с нами, связи с российской стороной. То есть люди просто, я думаю, боятся», — рассказал Ганчев.

Однако некоторым удается выйти на связь, добавил он. Люди просят о помощи, спрашивают, когда будет эвакуация и что их ждет дальше.