Гана и Евросоюз стали партнерами в области обороны

Гана и Евросоюз заключили договор о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Церемония подписания прошла в столице Ганы, Аккре. В соответствии с договоренностями африканское государство, среди прочего, получит беспилотники разведывательного назначения и комплексы для противодействия дронам, сообщает ТАСС со ссылкой на Africa News.

Соглашение, подписанное вице-президентом Ганы Джеймсом Джейн Нааной Опоку‑Агьемангом и руководителем дипломатической службы ЕС Каем Калласом, представляет собой первый случай подобного партнерства между Евросоюзом и африканской страной. Его ключевыми целями заявлены противодействие террористическим угрозам, особенно исходящим от радикальных группировок, действующих в регионе Сахеля, усиление киберзащиты, охрана морских и сухопутных рубежей, а также обмен информацией разведывательного характера.

В рамках соглашения ЕС обязуется поставить Гане военную технику, финансируемую посредством Европейского фонда мира. В поставки войдут разведывательные БПЛА, системы радиоэлектронной борьбы с дронами, средства связи и мотоциклы для патрульной службы. Особое внимание будет уделено укреплению обороны северных границ Ганы. Объем финансовой помощи, предусмотренной соглашением, стороны не разглашают.

Действие заключенного соглашения не ограничено по времени. Участники договорились осуществлять оценку его практической эффективности с периодичностью один раз в два года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.