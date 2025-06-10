Так эксперт прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о развязывании войны Западом. Он считает, что министр прав, а в противостоянии России и Украины виноваты западные политики и спецслужбы. Более того, Киев начали снабжать деньгами, оружием и настраивать народ против всего русского еще раньше 2014 года.

«На самом деле это началось еще в 1950-х годах, когда Лондон стремился разделить и ослабить СССР. У Британии есть очень способные силы специального назначения, очень мощная разведка, обеспечение. И, к сожалению, возможности этих агентов поставлены на службу дьяволу. И это к вечному стыду политиков, которые послали их выполнять эту грязную работу», — заявил Галлоуэй.

Также эксперт с сожалением добавил, что Англия принимает активное участие в обучении украинских террористов методам «грязной войны» для ведения боевых действий низкой интенсивности за линией фронта – в России, как среди гражданского населения, так и против гражданских объектов и инфраструктуры.