Гагин: взятие Торецка позволит снизить частоту обстрелов Горловки в ДНР

сегодня в 04:59

ВС РФ при освобождении города Торецк смогут выйти к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск — Константиновка, заявил советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости .

Он отметил тактических успех российских военных на торецкой агломерации.

«Это важное направление, освобождение этой территории позволит нарушить пути снабжения группировки противника, речь идет о трассе Покровск — Константиновка. Также это откроет возможность дальнейшего оперативного продвижения наших военных», — пояснил Гагин.

Также дальнейшее продвижение в этом направлении позволит снизить интенсивность обстрелов Горловки под Донецком.

Ранее глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил о принудительной эвакуации населения в Торецке. МО ФР также заявило об улучшении тактического положения войск в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк.