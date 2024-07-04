Гагин: взятие Торецка позволит снизить частоту обстрелов Горловки в ДНР
ВС РФ при освобождении города Торецк смогут выйти к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск — Константиновка, заявил советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости.
Он отметил тактических успех российских военных на торецкой агломерации.
«Это важное направление, освобождение этой территории позволит нарушить пути снабжения группировки противника, речь идет о трассе Покровск — Константиновка. Также это откроет возможность дальнейшего оперативного продвижения наших военных», — пояснил Гагин.
Также дальнейшее продвижение в этом направлении позволит снизить интенсивность обстрелов Горловки под Донецком.
Ранее глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил о принудительной эвакуации населения в Торецке. МО ФР также заявило об улучшении тактического положения войск в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк.