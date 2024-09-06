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Фурс: свыше 2 млн жителей Подмосковья участвуют в выборах как избиратели

В Подмосковье в пятницу стартовали выборы, по типу голосования в 23 округах они проходят по мажоритарной системе, а в 5 округах — по смешанной системе, сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

«В выборах по всему Подмосковью участвуют более 2 млн избирателей», — сказал Фурс.

Он добавил, что в 8 утра открылись все 1608 участков, подготовленных для работы в единый день голосования. Идут выборы в представительные органы власти и выборы депутатов в советы городских округов.

«Выборы проходят в течение 3 дней — 6, 7 и 8 сентября. В 25 округах пройдут основные выборы, а в 3 округах — дополнительные выборы. То есть всего 28 избирательных кампаний», — уточнил Фурс.

По его словам, на подмосковных избирательных участках будет задействован 14 761 член участковых избирательных комиссий, а еще 280 человек членов ТИК.

«По типу голосования в 23 округах выборы проходят по мажоритарной системе, а в 5 округах — по смешанной системе», — отметил Фурс.

Он уточнил, что в смешанной системе (Солнечногорск, Сергиево-Посадский и Одинцовский округа, Краснознаменск и Луховицы) избиратели будут получать по 2 бюллетеня.

«То есть в одном (бюллетене — ред.) голосуют за кандидатов, а в другом — за партию. В остальных округах это мажоритарная система — один бюллетень, один голос», — заявил Фурс.

Безопасность выборов

Фурс добавил, что Мособлизбирком всегда тщательно подходит к вопросу безопасности.

«Безопасность обеспечивается по разным направлениям. Нам помогают сотрудники полиции и Росгвардии, ЧОПы, дружинники, ГАИ», — отметил он.

По его словам, на 100% все 1608 участков оборудованы видеонаблюдением. 75% участков обеспечены стационарными рамками металлоискателей. На всех участках есть переносные металлодетекторы.

«На случай нештатных ситуаций, таких как отключения электричества, ложные звонки и т. п., нами подготовлены 70 стационарных и передвижных пунктов для голосования», — добавил секретарь Мособлизбиркома.

Наблюдатели на выборах

Фурс отметил, что всего в течение 3 дней голосования будет задействовано более 8 тыс. наблюдателей.

«Это и наблюдатели от Общественной палаты, и еще две категории — от кандидатов (2681 человек) и от партий (4153 человека)», — сказал он.

Конкуренция на выборах в Подмосковье создана. Во всех избирательных кампаниях будет разыграно 580 депутатских кресел, заявил Фурс.

По его мнению, это достаточно хорошая конкуренция — в среднем на один мандант 3 кандидата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.