Властям Соединенных Штатов приоритетнее избежать третьей мировой войны, чем оказать поддержку киевским союзникам в вооруженном конфликте с Россией, сообщает РИА Новости .

Как пишет британская газета Financial Times (FT), американский президент Джо Байден поставил перед администрацией задачу по поддержке Украины в конфликте с Россией, избегая третьей мировой войны. Если встанет выбор, то Вашингтон прекратит военную и финансовую помощь Киеву.

В статье отметили, что США намерены избегать прямого столкновения с РФ и серьезно относятся к угрозе ядерного конфликта. При этом Киев согласен на прямое участие американцев в вооруженном конфликте.

Из материала следует, что вторжением ВСУ в Курскую область украинские власти «не только пересекли границы России, они также пересекли установленные в Вашингтоне красные линии».

6 августа украинские боевики вторглись на территорию РФ и атаковали приграничные районы Курской области. В результате террористических действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители. Российские подразделения продолжают выдавливать противника с территории страны.