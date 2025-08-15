FT: в окружении Зеленского нарастает тревога на фоне встречи Путина и Трампа

Приближенные украинского президента Владимира Зеленского испытывают тревогу в связи с запланированным саммитом между лидерами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Украинские официальные лица выразили обеспокоенность тем, что их не привлекают к переговорам, результаты которых могут существенно повлиять на Украину, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Лондонское издание, ссылаясь на анонимные источники в украинском правительстве, отмечает растущее напряжение в Киеве перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам неназванного украинского чиновника, позиция Трампа отличается непоследовательностью. Он отметил, что американский лидер заявляет о стремлении к миру, но не предпринимает конкретных действий для его достижения, не уточнив при этом, каких именно шагов ожидает от президента США.

Анкоридж в штате Аляска станет местом переговоров между президентами США и России 15 августа. Встреча пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главной темой переговоров Путина и Трампа будет ситуация в Украине, а также лидеры обсудят экономическое взаимодействие между странами.