FT: В Киеве раскритиковал план США по урегулированию конфликта на Украине

Украинские чиновники раскритиковали предлагаемый США план по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что он не будет реализован в стране без внесения в него значительных изменений, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

«Чиновники в Киеве, ознакомившиеся с планом, заявили, что… без существенных изменений он не будет реализован на Украине», — говорится в сообщении.

По словам источника, этот план «очень однотипный».

Согласно публикации Axios, ссылающейся на американские и российские источники, 28-пунктный документ структурно разделен на четыре ключевых блока: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Переговоры ведут специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который посещал Вашингтон в октябре.

