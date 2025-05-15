FT: Уиткофф собирается приехать в Турцию для переговоров

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф по-прежнему собирается приехать в Турцию 16 мая. Там запланированы переговоры между делегациями России и Украины, рассказал Financial Times неназванный источник. Об этом сообщает ТАСС .

Накануне президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ на переговорах в турецком Стамбуле по урегулированию украинского кризиса. Ее главой назначен помощник главы государства Владимир Мединский. Он представлял Москву на переговорах в 2022 году.

Еще в состав делегации вошли заместитель главы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Переговоры назначены на 15 мая. По сообщениям СМИ, они должны были начаться в 10:00, потом после обеда, но пока ничего не произошло.