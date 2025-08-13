FT: Трампу не хватает экспертов по России и Украине перед встречей с Путиным

В преддверии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске администрация американского лидера Дональда Трампа испытывает дефицит квалифицированных экспертов по России и Украине, сообщает «Царьград» со ссылкой на Financial Times.

В публикации приводится мнение бывшего посла Соединенных Штатов в Болгарии Эрика Рубина.

«Можно с уверенностью сказать, что у Трампа нет ни одного советника из числа лиц, принимающих решения, который был бы специалистом по России и Украине», — заявил он.

По данным издания, сложившаяся ситуация является следствием того, что Трамп при назначении на высокие посты отдает приоритет лояльности, а не профессиональной компетенции. Более того, планируется масштабное сокращение штата федеральных учреждений.

Ранее CNN информировал об удивлении и воодушевлении американских должностных лиц в связи с согласием Путина посетить Соединенные Штаты для встречи с Трампом.