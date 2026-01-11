FT: страны Скандинавии опровергли слова Трампа о кораблях РФ и КНР у Гренландии

Дипломаты государств Северной Европы отвергли заявления американского президента Дональда Трампа о кораблях России и Китая, которые якобы ходят рядом с Гренландией и представляют для нее угрозу. Об этом источники рассказали британскому СМИ Financial Times (FT), сообщает ТАСС .

Слова о том, что рядом с Гренландией находятся китайцы и русские, — ложь. Источник заявил, что знаком с разведывательной информацией. Рядом с Гренландией не обнаружили как судов, так и субмарин КНР, РФ. Еще один собеседник FT подтвердил такие данные.

«Неверно думать, что в водах вокруг Гренландии блуждают российские и китайские корабли или подлодки. Да, они есть в Арктике, но в российской части», — отметил один из источников.

Трамп много раз говорил о том, что Гренландию нужно присоединить к Соединенным Штатам. В период первого президентского срока он хотел приобрести остров. В марте 2025 года выразил уверенность, что его можно присоединить. Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер до этого поставил под вопрос право Дании на контроль над Гренландией.

Остров — часть Дании. Территория автономная. В 1951 году Соединенные Штаты и Дания подписали договор о защите. В рамках него США обязуются оборонять Гренландию при агрессии.

