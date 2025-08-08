FT: США ввели пошлины на импорт золотых слитков весом в один килограмм

Американская администрация ввела пошлины на импорт золотых слитков весом в один килограмм, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, это нововведение грозит дестабилизацией мирового рынка драгметаллов и наносит новый удар по Швейцарии, как крупнейшему в мире центру аффинажа.

Согласно «разъяснительному письму», на которое ссылаются авторы статьи, золотые слитки весом в один килограмм и слитки весом в 100 унций должны классифицироваться по таможенному коду, подлежащему обложению пошлинами.

Слитки весом 1 кг являются наиболее распространенной формой торговли на Comex, крупнейшем в мире рынке фьючерсов на золото, и составляют основную часть экспорта золотых слитков из Швейцарии в Соединенных Штатов.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва инициировал экстренные консультации лидеров БРИКС для выработки совместных мер против новых американских пошлин. Как отметил сенатор Алексей Пушков, это решение может кардинально изменить расстановку сил в мировой экономике.