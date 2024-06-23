FT: сербские боеприпасы могли оказаться на Украине

Проданные с 2022 года Сербией боеприпасы стоимостью 800 млн евро могли оказаться на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Авторы материала привели слова президента страны Александра Вучича, который подтвердил, что указанная сумма «в общих чертах точная». Она соответствует данным за последние два-три года.

Глава государства подтвердил, что Сербия не может поставлять вооружение ни в Россию, ни на Украину, однако Белград экспортирует боеприпасы в рамках контрактов с США, Испанией, Чехией и другими странами.

«То, что они потом делают со своим оружием, — это их дело», — указал Вучич.