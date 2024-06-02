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FT: Киев недоволен планами НАТО выделить 100 млрд долларов помощи

Политика

Украинские власти выразили недовольство планом Североатлантического альянса выделить 100 млрд долларов помощи, пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Источник издания в Альянсе отметил, что речь по факту идет об уже выделенных средствах, а новых денег Киев не получает.

«Намерение хорошее <…>, но НАТО мало что добавит», — отметил он.

В НАТО, по словам источника, считают «дублирование» уже обещанных средств механизмом повышения эффективности координации их передачи Украине. Сторонники этого плана намерены гарантировать тем самым «справедливый» взнос всех стран.