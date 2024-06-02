FT: Киев недоволен планами НАТО выделить 100 млрд долларов помощи

сегодня в 22:54

Украинские власти выразили недовольство планом Североатлантического альянса выделить 100 млрд долларов помощи, пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Источник издания в Альянсе отметил, что речь по факту идет об уже выделенных средствах, а новых денег Киев не получает.

«Намерение хорошее <…>, но НАТО мало что добавит», — отметил он.

В НАТО, по словам источника, считают «дублирование» уже обещанных средств механизмом повышения эффективности координации их передачи Украине. Сторонники этого плана намерены гарантировать тем самым «справедливый» взнос всех стран.