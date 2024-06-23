FT: французский бизнес обеспокоен исходом выборов в парламент страны

Пока политики во Франции готовятся к внеочередным выборам в парламент, местные предприниматели уже реагируют на возможные последствия итогов выборов, сообщает РИА Новости .

Фондовые рынки сразу же отреагировали на роспуск президентом Франции Эмманнуэлем Макроном Нацсобрания страны. Капитализация местных компаний на минувшей неделе снизилась минимум на 258 млрд долларов. Кроме того, акции банков Societe Generale SA, BNP Paribas SA и Credit Agricole SA, самых крупных держателей госдолга, потеряли в стоимости по 10 и более процентов.

По информации Bloomberg, общая стоимость фирм, которые котируются на Парижской фондовой бирже, снизилось до 3,13 трлн долларов. До этого Франция лидировала по данному показателю в Европе. А сейчас на первом месте — Великобритания с 3,18 трлн долларов.

Бизнесмены встревожены ситуацией в стране, так как непонятно, кто встанет во главе Франции. От итогов выборов напрямую зависят расходы правительства.

Если они повысятся, то ставка по бондам вырастет. То есть страна, которой нужны деньги, согласится брать их под больший процент. Это значит, что акции фирм подешевеют, а спрос на них снизится. То есть местные банки понесут еще большие убытки, так как деньги французских инвесторов перетекут более надежным игрокам.