ФСБ пополнило список террористических организаций
Батальон «Днепр-1» включен в список террористических организаций, запрещенных в России, следует из информации на сайте ФСБ.
Решение о признании террористическим сообщества «Днепр-1» (батальон «Днепр-1», полк «Днепр-1») было вынесено Южным окружным военным судом 14 декабря 2023 года, оно вступило в силу 25 июня 2024 года, указано на сайте ведомства.
«Днепр-1» был создан в апреле 2014 года в статусе так называемого добровольческого формирования в МВД Украины.
Подразделение участвовало в АТО на Донбассе, его боевиков обвиняли в похищениях людей, издевательствах над мирным населением и пытках военнослужащих.
Ранее ФСБ официально внесло «Русский добровольческий корпус*» в список террористических организаций, запрещенных в стране.
* Запрещенная в России террористическая организация.