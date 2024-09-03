ФСБ пополнило список террористических организаций

сегодня в 22:47

Батальон «Днепр-1» включен в список террористических организаций, запрещенных в России, следует из информации на сайте ФСБ.

Решение о признании террористическим сообщества «Днепр-1» (батальон «Днепр-1», полк «Днепр-1») было вынесено Южным окружным военным судом 14 декабря 2023 года, оно вступило в силу 25 июня 2024 года, указано на сайте ведомства.

«Днепр-1» был создан в апреле 2014 года в статусе так называемого добровольческого формирования в МВД Украины.

Подразделение участвовало в АТО на Донбассе, его боевиков обвиняли в похищениях людей, издевательствах над мирным населением и пытках военнослужащих.

Ранее ФСБ официально внесло «Русский добровольческий корпус*» в список террористических организаций, запрещенных в стране.

* Запрещенная в России террористическая организация.