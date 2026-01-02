Valeurs Actuelles: молчание Европы - это соучастие в атаке на резиденцию Путина

Нападение на резиденцию президента России Владимира Путина со стороны Украины является опасной игрой в «русскую рулетку», ставящей под угрозу хрупкий процесс мирных переговоров, сообщает РИА Новости .

К такому выводу приходит французское издание Valeurs Actuelles в статье, посвящённой инциденту, произошедшему в момент завершения пресс-конференции по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Авторы публикации убеждены, что в данный момент решается судьба всей Европы.

«Провал операции, проведенной под руководством Киева, похоже, остался без осуждения ни одной европейской столицей. Молчание – это соучастие», — пишут журналисты.

По их мнению, желание наказать Россию и Дональда Трампа за «предательство союзников» может привести к безвозвратной потере возможности урегулирования конфликта. Издание предупреждает, что европейским политикам, подорвавшим надежды на мир своими «лицемерными заявлениями», в итоге придётся ответить перед избирателями.

Ранее в МИД РФ данную атаку квалифицировали как террористический акт, отметив, что все 91 БПЛА были уничтожены силами ПВО.

