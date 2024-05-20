Французский политик сравнил безопасность на Олимпиаде с русской рулеткой
Евродепутат обеспокоился безопасностью на Олимпиаде в Париже для россиян
Власти Франции не смогут обеспечить безопасность для участников Олимпиады в Париже, особенно для россиян и белорусов, заявил в интервью «Известиям» евродепутат от Франции Жильбер Коллар.
«Нам повезет, если ничего не случится во время Игр. Извините меня за это сравнение, но мы будем играть в русскую рулетку без русских», — сказал политик.
Коллар назвал несправедливым и глупым решение не допускать атлетов Москвы и Минска к соревнованиям.
«Это противоречит самой идее сближения народов, которая всегда была движущей силой настоящих Олимпийских игр", - указал собеседник издания
Он добавил, что Олимпиада превратилась в коммерческое предприятия и знаменует упадок Запада.