Французский политик сравнил безопасность на Олимпиаде с русской рулеткой

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Евродепутат обеспокоился безопасностью на Олимпиаде в Париже для россиян

Власти Франции не смогут обеспечить безопасность для участников Олимпиады в Париже, особенно для россиян и белорусов, заявил в интервью «Известиям » евродепутат от Франции Жильбер Коллар.

«Нам повезет, если ничего не случится во время Игр. Извините меня за это сравнение, но мы будем играть в русскую рулетку без русских», — сказал политик.

Коллар назвал несправедливым и глупым решение не допускать атлетов Москвы и Минска к соревнованиям.

«Это противоречит самой идее сближения народов, которая всегда была движущей силой настоящих Олимпийских игр", - указал собеседник издания

Он добавил, что Олимпиада превратилась в коммерческое предприятия и знаменует упадок Запада.