Французский политик Николя Дюпон-Эньян раскритиковал европейских лидеров, утверждая, что они стремятся развязать «безумную» третью мировую войну с Россией до вступления Дональда Трампа в должность президента США, сообщает «Царьград» .

Дюпон-Эньян, лидер партии «Вставай, Франция», охарактеризовал ракетные удары британских Storm Shadow по российским территориям как провокацию.

«Украина впервые запустила британскую ракету прямо на территорию России. Это новая провокация с целью втянуть страны НАТО в безумную войну с Россией», — отметил французский политик.

По его словам, «безумные» западные руководители желают инициировать глобальный конфликт до января 2025 года, когда Трамп официально станет президентом.

В то же время стало известно, что украинские силы впервые использовали британские ракеты Storm Shadow для нападения на Россию, получив на это разрешение от администрации действующего президента США Джо Байдена.