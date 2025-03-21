Франция призвала применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против США

Франция хочет, чтобы ЕС впервые рассмотрел возможность использования своего «самого мощного» торгового инструмента в ответ на действия Соединенных Штатов, если те введут пошлины для давления на Брюссель, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, Франция присоединилась к небольшой группе стран Евросоюза, считающих, что союз должен рассмотреть применение меры, которую Bloomberg называет «антипринудительным инструментом». Как рассказал один из источников, она предназначена для того, чтобы нанести ответный удар странам, прибегающим к принуждению за счет торговых и экономических ограничений.

При этом другой собеседник пояснил, что применение этого инструмента пока не представляется возможным, так как Евросоюзу сначала нужно увидеть, какие тарифы будут введены США 2 апреля, а потом понять, насколько применима ли эта мера.

Ранее сообщалось о планах Белого дома ввести заградительные пошлины в отношении поставок в страну чипов, нефти, газа, стали, алюминия и меди.

Трамп в своих выступлениях заявлял о протекционистских мерах в пользу американских производителей.