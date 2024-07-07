Франция охладеет к Украине при любой власти после выборов

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The Independent: после смены власти в Париже Киев ждет «землетрясение»

По итогам второго тура выборов во Франции Украину ждет сокращение поддержки со стороны Парижа, пишет RT со ссылкой на Independent.

Второй тур парламентских выборов во Франции вызовет «политическое землетрясение», которое коснется и Украины.

«Франция готова вступить в период так называемого сосуществования, когда президент и премьер-министр представляют противоположные партии. Предполагается, что это будет иметь далеко идущие последствия для внешней и оборонной политики страны», — говорится в публикации.

Президент страны по Конституции отвечает за внешнюю политику, а правительство — за бюджет.

Если власти республики не договорятся, то Киев столкнется с сокращением военной и иной помощи, считают авторы материала.

К тому же арсеналы армии Франции испытывают дефицит дальнобойных ракет SCALP, которые получили и уже израсходовали ВСУ, подчеркивает издание.