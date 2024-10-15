Из-за дефицита бюджета Франция заявила о вынужденном сокращении военной помощи Украине, об этом сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

«Политически было решено в начале 2024 года, что эта помощь может достичь трех миллиардов евро. В реальности мы выделим выше двух миллиардов евро, но не три», — заявил Лекорню.

Отмечается, что правительство Франции приняло решение сократить помощь Украине, чтобы сдержать собственный дефицит бюджета. При этом Франция — это не единственная страна мира, которая столкнулась с выбором, как поступить: оказать помощь Украине или позаботиться о собственной стране.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что западная военная помощь Украине лишь затягивает конфликт, но ни к чему хорошему не приведет.