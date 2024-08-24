Франция и Британия планировали напасть на СССР в 1940 году

Архивы: в 1940 году Франция и Британия собирались вторгнуться в СССР в 2 местах

Британское и французское правительства планировали напасть на СССР с двух направлений в 1940 году. Информацию из Российского государственного военного архива, добытую советской разведкой, опубликовала Президентская библиотека, сообщает РИА Новости .

Лондон и Париж планировали атаковать СССР с двух направлений. Войска должны были начать движение со стороны Кавказа на юге и из Финляндии на Севере.

Помимо этого, британцы и французы планировали учредить на территории СССР так называемое «национальное русское правительство». Чтобы подготовить своих жителей к вторжению в Советский Союз, была развернута пропаганда против Москвы.

Ранее в России отмечали День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.