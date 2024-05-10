FP: администрация Байдена должна выразить несогласие с целями Киева

«Администрации следует публично объявить, что интересы Украины и Америки не совпадают и что заявленная Киевом цель по возвращению каждого дюйма территории Украины нереалистична», — сказано в публикации.

Хозяин Белого дома, как сказано в статье, мало внимания уделяет стратегическому планированию американских действий в зоне украинского конфликта. Вашингтон просто вливает деньги в Киев, однако подобная стратегия рискует дать осечку. Политики, по мнению авторов статьи, предлагают только радикальные позиции, а не реалистичные альтернативы сегодняшнему пути Соединенных Штатов.

«Не менее важно другое — пришло время стремиться к переговорам между Россией и Украиной», — призвали авторы публикации.