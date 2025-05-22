Fox News: Палата представителей США превратилась в «хоспис»
Телеканал Fox News в резких выражениях прокомментировал смерть очередного члена палаты представителей от Демократической партии, сообщает РИА Новости.
«За последние тринадцать месяцев… Вы готовы? Шесть демократов умерли, находясь на службе. Палата представителей похожа на хоспис», — заявил ведущий в эфире, реагируя на кончину 73-летнего Джерри Коннолли от рака пищевода.
Журналисты консервативного канала связали череду смертей с проблемой «старения» американского политического истеблишмента.
«Вашингтону требуется передать факел молодому поколению, американцам не нужен очередной Байден», — прозвучало в эфире.
Критики отмечают, что средний возраст членов 118-го созыва конгресса составляет 58 лет в палате представителей и 64 года в сенате, при этом многие занимают должности десятилетиями.
Коннолли, представлявший Вирджинию с 2009 года, стал шестым демократом за последний год, скончавшимся на посту. В феврале от осложнений после пневмонии умер 72-летний Дональд Пейн, в июле 2023-го — 82-летняя Дайанн Файнстайн.
Аналитики указывают, что подобная ситуация может повлиять на баланс сил в конгрессе, где у демократов сейчас минимальное большинство в 213 мест против 219 у республиканцев.