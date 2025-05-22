Fox News: Палата представителей США превратилась в «хоспис»

За 13 месяцев в США скончались шесть конгрессменов-демократов

«За последние тринадцать месяцев… Вы готовы? Шесть демократов умерли, находясь на службе. Палата представителей похожа на хоспис», — заявил ведущий в эфире, реагируя на кончину 73-летнего Джерри Коннолли от рака пищевода.

Журналисты консервативного канала связали череду смертей с проблемой «старения» американского политического истеблишмента.

«Вашингтону требуется передать факел молодому поколению, американцам не нужен очередной Байден», — прозвучало в эфире.

Критики отмечают, что средний возраст членов 118-го созыва конгресса составляет 58 лет в палате представителей и 64 года в сенате, при этом многие занимают должности десятилетиями.

Коннолли, представлявший Вирджинию с 2009 года, стал шестым демократом за последний год, скончавшимся на посту. В феврале от осложнений после пневмонии умер 72-летний Дональд Пейн, в июле 2023-го — 82-летняя Дайанн Файнстайн.

Аналитики указывают, что подобная ситуация может повлиять на баланс сил в конгрессе, где у демократов сейчас минимальное большинство в 213 мест против 219 у республиканцев.