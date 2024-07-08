сегодня в 14:06

Рае Квон Чунг: Москва остается одним из самых быстро развивающихся городов мира

Форум будущего «БРИКС. Облачные города» пройдет в Москве 18–19 сентября 2024 года. В прошлом году на нем был подписан ряд международных соглашений на сумму более чем 33 млрд рублей. На посвященной событию пресс-конференции отметили, что Москва остается одним из самых быстро развивающихся городов мира, сообщила пресс-служба форума.

На пресс-конференции выступили почетный председатель Форума будущего, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, а также гендиректор управляющей компании фонда Digital Evolution Ventures Евгений Кузнецов.

Рае Квон Чунг в ходе пресс-конференции рассказал об основных показателях современных городов и параметрах их развития. По его словам, Москва — ведущий город в развитии инфраструктуры, также мегаполис хорошо справляется с реализацией зеленой экономики и устойчивого развития.

«По сравнению с другими мегаполисами, например, Бангкоком, Куала Лумпуром, Сеулом, Нью Дели — Москва гораздо более зеленый город», — добавил лауреат Нобелевской премии.

Фото - © Пресс-служба форума будущего «БРИКС. Облачные города»

Программный директор форума Евгений Кузнецов рассказал, что основными темами форума станут создание комфортной городской инфраструктуры, развитие бизнеса, стимулирование творческих и образовательных процессов, а также обсуждение будущей жизни населения.

«Москва сохраняет свои позиции одного из мировых центров интеллектуальной дискуссии относительно целей и направлений развития», — заявил Кузнецов.

Спикерами и экспертами Форума станут более 300 специалистов разных областей. Они обсудят технологии, новые модели ведения бизнеса, госуправления и разработают алгоритмы создания комфортной, безопасной и высокотехнологичной среды для устойчивого развития крупных городов.