Хренин: форум «Армия» - показатель развития предприятий ВПК стран-участников

Форум «Армия -2024» демонстрирует результаты сотрудничества и обмен достижениями в области высоких технологий среди участвующих стран, сказал министр обороны республики Беларусь, генерал-лейтенант Виктор Хренин.

«Форум «Армия» - показатель развития кадрового потенциала предприятия ВПК участвующих государств», - сказал Хренин.

Генерал-лейтенант добавил, что за 10 лет проведения военно-технический форум «Армия» стал авторитетной площадкой и снискал себе звание одной из крупнейших выставок военной и специальной техники, а также технологий военного и двойного назначения.

«По традиции, на площадке военно-технического форума «Армия» представлены примеры воплощения инженерной и научно-технической мысли. Демонстрируются технологии военного и двойного назначения. По сложившейся традиции, участники форума представляют новейшие достижения оборонной промышленности, демонстрируются образцы, прошедшие проверку не только временем, но и реальными боевыми действиями, подтвердившие свою высокую эффективность в различных природно-климатических условиях», - сказал Хренин.

По его словам, на выставке «Армия-2024» представлены белорусские образцы военной техники, которые убедительно демонстрируют военный потенциал Белоруссии, страны, которая входит в число ведущих мировых производителей в сфере ОПК.

«Участие в Форуме республики Белоруссия является индикатором нашей готовности и в дальнейшем расширять взаимодействие со всеми заинтересованным государствами на основе взаимного уважения и учитывания интересов друг друга», - заключил он.

По данным Минобороны РФ, участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2024» примут 110 официальных военных делегаций и зарубежных компаний. В рамках форума запланировано 191 двусторонняя встреча с иностранными партнерами