Флот России получит новые атомные ледоколы для контроля Севморпути

Путин: Россия в Арктике может сотрудничать с США

«Было бы глупо не развивать эту транспортную артерию, учитывая колоссальный международный интерес», — подчеркнул президент, отметив, что многие страны мира готовы инвестировать в использование северного маршрута.

Арктика становится зоной российского технологического превосходства и международного сотрудничества. Путин констатировал, что уникальные компетенции «Росатома» и оборонных предприятий уже сегодня обеспечивают России лидерство в высокоширотных широтах, где сосредоточены огромные запасы минеральных ресурсов.

При этом Кремль открыт к диалогу с США по вопросам взаимодействия на Аляске и в арктическом регионе — российские атомные подлодки и технологии ледовой навигации представляют интерес для всех государств, ведущих деятельность в условиях крайнего севера.