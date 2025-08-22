Флот России получит новые атомные ледоколы для контроля Севморпути
Россия создаст новый флот атомных ледоколов для развития Арктики, заявил президент Владимир Путин.
«Было бы глупо не развивать эту транспортную артерию, учитывая колоссальный международный интерес», — подчеркнул президент, отметив, что многие страны мира готовы инвестировать в использование северного маршрута.
Арктика становится зоной российского технологического превосходства и международного сотрудничества. Путин констатировал, что уникальные компетенции «Росатома» и оборонных предприятий уже сегодня обеспечивают России лидерство в высокоширотных широтах, где сосредоточены огромные запасы минеральных ресурсов.
При этом Кремль открыт к диалогу с США по вопросам взаимодействия на Аляске и в арктическом регионе — российские атомные подлодки и технологии ледовой навигации представляют интерес для всех государств, ведущих деятельность в условиях крайнего севера.