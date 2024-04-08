Финляндия считает, что мир на Украине можно достичь только на поле боя

Президент Финляндии Александр Стубб убежден, что разрешить конфликт на Украине путем мирных инициатив не получится. По мнению политика, мира удастся достичь только на поле боя, сообщает RT со ссылкой на эфир CNN.

Стубб заявил, что западные страны якобы не видят никаких сигналов, что Россия стремится к миру. Президент также подчеркнул, что контакты между Москвой и Хельсинки разорваны, и он не намерен их восстанавливать.

«Но я думаю, что в данном конкретном случае горькая правда заключается в том, что единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это на поле боя», — сказал финский лидер.

Александр Стубб выразил мнение, что российский президент Владимир Путин понимает «только силу». По мнению политика, порой он считает, что с точки зрения Путина мирное урегулирование конфликта практически невозможно.