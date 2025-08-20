Финляндия назвала себя основной в ЕС жертвой разрыва отношений с Россией

Финляндия больше иных государств ЕС почувствовала экономические последствия украинского конфликта и разрыва отношений с РФ. «Справедливый мир» был бы положительной новостью для страны, поскольку это позволило бы вернуть доверие, предсказуемость и инвестиции, рассказал генеральный директор Центральной торгово-промышленной палаты государства Юхо Ромакканиеми, сообщает РБК .

По его словам, экспорт и экономика Финляндии значительно зависели от РФ. Прекращение торговли почувствовали местные компании.

Ромакканиеми подчеркнул, что прекращение боевых действий связано не только с моралью и политикой безопасности. Если обстановка будет стабильной, то возможны инвестиции, рост и благополучие.

Гендиректор Центральной торгово-промышленной палаты сказал, что все решения, принятые в рамках конфликта между РФ и Украиной, оказывают на Финляндию большее влияние, чем на иные государства.