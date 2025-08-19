Financial Times: Зеленский отверг территориальные уступки

Согласно внутренним документам, попавшим в Financial Times , украинское руководство категорически исключает любые варианты мирного урегулирования, предполагающие передачу территорий под контроль России.

«Прекращение огня должно стать первым шагом к полномасштабному мирному соглашению, а не к закреплению нынешних линий фронта», — говорится в сообщении издания.

Украина также настаивает на выплате Россией полной компенсации за ущерб, причиненный в ходе конфликта. Киев предлагает использовать для этих целей замороженные российские активы на Западе.

Параллельно с жесткой позицией по территориальному вопросу Украина ведет переговоры о беспрецедентных военных контрактах с США.

Речь идет о закупке американских вооружений на 100 миллиардов долларов с частичным финансированием со стороны ЕС и отдельном соглашении на 50 миллиардов по совместному производству беспилотников.