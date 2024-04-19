Философ Дугин рассказал, что есть основания для полемики вокруг имени Ильина

Директор школы, философ Александр Дугин отметил, что основания для полемики вокруг присвоения имени философа Ивана Ильина Высшей политической школе при РГГУ есть, однако студенты имеют много корректных методов, чтобы показать свое мнение, сообщает РИА Новости.

По словам Дугина, ректор РГГУ Александр Безбородов проводил встречу с авторами петиции, и они признались, что не знают об Ильине.

«Когда их спрашивают: почему? Какой Ильин? Вы его читали? Нет, мы не читали. Что к нему имеете? Ничего не имеем, нам сказали». Александр Дугин Философ

Философ отметил, что если есть претензии к Ильину, то можно разными способами донести свое мнение на его взгляды.

Дугин уверен, что в идеологических полюсах существует «собственная пассионарность, собственная ангажированность и душевная боль».