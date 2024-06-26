Западным странам следует отказаться от русофобской истерии на фоне блокировки ряда европейских СМИ в РФ, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишет РИА Новости .

«Россия объявила о блокировке на своей территории 81 европейского СМИ <…>. На деле это всего лишь око за око! Кто поспешил, незаконно, запретить российские СМИ <…> в ЕС? <…> Это был ЕС!» — пояснил политик.

Западу, по его словам, нужно немедленно прекратить накачку Украины оружием, чтобы Россия не продолжала отвечать своими ограничениями.

«Следует <…> вести диалог и наконец поощрять мир!» — призвал Филиппо.

Евросоюз ввел 14-й пакет антироссийских санкций в отношении РФ. В частности, в него вошел запрет на вещание на всей территории блока ряда средств массовой информации, включая РИА Новости, «Известия» и «Российскую газету», а также Voice of Europe.

Москва в ответ на это заявила об ограничении доступа к вещательным ресурсам целого перечня СМИ стран ЕС. Под ответные санкции попало 81 издание.