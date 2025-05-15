Фидан встретился с Мединским и делегацией РФ в президентском офисе Долмабахче

Вечером 15 мая в Стамбуле началась встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской делегацией во главе с помощником президента России Владимиром Мединским, сообщает РИА Новости .

Встреча проходит в президентском офисе Долмабахче. Там же в четверг должный были пройти переговоры России и Украины, однако их перенесли на пятницу.

Российско-украинскую встречу запланировали на следующий день из-за логистических трудностей. Российская делегация уже с утра была в Стамбуле, тогда как президент Украины Владимир Зеленский направил туда украинскую делегацию только вечером.

Ранее Мединский сообщил, что РФ готова на серьезную работу в рамках переговоров с Украиной в Стамбуле. По его словам, главная задача — договориться об устранении первопричин конфликта и установить прочный мир.