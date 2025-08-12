Фэрбенкс на Аляске не подходит для встречи Путина и Трампа

Сотрудница туриндустрии Аляски Ирина Дергулева считает, что город Фэрбенкс, находящийся в центре Аляски, не подходит для встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает RT .

Это связано с тем, что на данный момент там идет ремонт дорог, поэтому многие проезды перекрыты, а также ведется разбор старого здания бывшей гостиницы.

«Также в Фэрбенксе нет подходящих современных отелей. У нас есть Marriott Hotel, есть Westmark Hotel, но всё равно это немного не тот уровень для людей такого масштаба», — уточнила Дергулева.