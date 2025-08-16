Федоров: без доверия и встречи на Аляске невозможно было бы построить диалог

Директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров во время выступления на Фестивале новых медиа прокомментировал итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на американской Аляске 15 августа. Он отметил, что РФ не претендует на доминирование в мире, и этим стоит гордиться.

Мир стал другим, точно так же, как и Россия. Необходимо, чтобы он был не доминированным и вертикальным, а страны сотрудничали друг с другом и взаимодействовали, развивались рука об руку.

Россия не хочет диктовать собственную волю. Страна готова договариваться. В этом действия Москвы отличаются от Вашингтона.

Перед тем, как начать вести диалог, нужно продемонстрировать оппоненту, что друг другу можно доверять. Когда этот этап будет пройден, появится возможность обсуждать и иные проблемы.

Если фазу проверки доверия не пройти, выстроить серьезный диалог не получится. Доверия не будет.

«Конечно же, нужно было лететь в Анкоридж. Нужно было. Без этого никогда ничего бы не произошло», — сказал Федоров.