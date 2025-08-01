Агенты ФБР скрыли имена действующего президента США Дональда Трампа и других известных личностей из дела финансиста и зарегистрированного секс-преступника Джеффри Эпштейна, утверждает Bloomberg со ссылкой на три источника, «знакомых с ситуацией и не уполномоченных общаться со СМИ». По его данным, сотрудники спецслужбы удалили из расследования имена ряда лиц до того, как Бюро и Минюст США заявили, что дальнейшее раскрытие «файлов Эпштейна» «не будет целесообразным или оправданным».

Агентство утверждает, что когда против финансиста велось расследование, фигурировавший в его «файлах» Трамп был частным лицом, поэтому он имеет право на защиту конфиденциальности.

Белый дом пока не комментировал утверждения Bloomberg.

Во время предвыборной кампании в 2024 году Дональд Трамп обещал, что рассекретит материалы по скандальному делу Джеффри Эпштейна, который, по официальной версии, в 2019 году совершил самоубийство в тюрьме спустя месяц после предъявления федеральных обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Власти даже начинали «первый этап» публикации документов по делу секс-преступника, однако позже оказалось, что эти материалы уже публиковались ранее. Позже правительство заявило, что не станет раскрывать новые подробности дела Эпштейна, потому что это «не будет целесообразным или оправданным».

Американские СМИ называли «файлами Эпштейна» тысячи документов из судебного дела 2015 года, состоящих из свидетельских показаний, адресной книги, справок, имейлов, полицейских допросов и прочего. В «файлах» в том числе упоминаются примерно 150 людей, считавшихся связанными с секс-преступником, среди которых — экс-президент США Билл Клинтон, певец Майкл Джексон, ученый Стивен Хокинг, актриса Анджелина Джоли и другие. Фигурировавшие в этом списке публичные личности отрицали участие в преступлениях Джеффри Эпштейна.