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Немецкий промышленник рассказал о дефиците танков Leopard для обороны страны

Немецкий промышленник Франк Хаун заявил, что дефицит танков Leopard в Германии не позволит оборонять страну на всей территории, пишет RT .

Глава оружейного концерна KNDS Франк Хаун в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Хаун сообщил, что бундесвер располагает 300-ми находящимися на хранении танками Leopard.

«ФРГ ещё может оборонять Аугсбург, а Мюнхен и Берлин уже нет», — привел пример бизнесмен.

В портфеле заказов KNDS находятся только 18 танков Leopard и ни одной зенитной установки Gepard.

При этом в Германии не хватает броневой стали, производство которой закрыли, и компонентов для снарядов, указал Хаун, сетуя на опустошенные из-за военной помощи Украине арсеналы.