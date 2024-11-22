FAZ: Германия разработала секретный план по подготовке к войне с Россией

ФРГ начала подготовку к крупномасштабной войне с РФ, разработав 1000-страничный «Оперативный план Германии», большая часть которого засекречена, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В плане перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые особо нуждаются в охране по военным причинам.

Как пишет издание, бундсвер в последнее время уже начал подготовку компании к будущей чрезвычайной ситуации на основании этого секретного плана.

Глава регионального командования Гамбурга подполковник Йорн Плишке посоветовал компаниям обучить дополнительно по пять водителей грузовиков на каждый сто сотрудников. Также он порекомендовал привить персоналу понимание вопросов безопасности на случай шпионажа, кибератак и диверсий.