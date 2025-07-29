Евросоюз впервые сократит финансовую помощь Украине

Евросоюз впервые направит Украине неполный пакет финансовой поддержки в рамках программы макрофинансовой помощи. Как сообщает Bloomberg , изначально планировалось выделить 4,5 млрд евро, но Киев выполнил лишь 13 из 16 обязательных условий.

По данным издания, в июне украинские власти запросили частичную выплату в размере 3 млрдевро. Этот запрос сейчас рассматривается странами-членами ЕС. Если его одобрят, это станет первым случаем, когда Брюссель перечисляет сокращенный транш из-за невыполнения Киевом антикоррупционных договоренностей.

Ранее страны ЕС предоставили Украине помощь на 180 млрд долларов, из которых 65% — безвозмездные гранты. Однако теперь Брюссель ужесточает контроль, связывая дальнейшие выплаты с реальными реформами.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung, после июльского скандала с антикоррупционными органами Еврокомиссия даже рассматривала вариант полной заморозки помощи. Сейчас стороны пытаются найти компромисс.