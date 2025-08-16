Евросоюз после саммита на Аляске планирует ужесточить санкции против России

В Евросоюзе заявили о намерении продолжить санкционное давление на Россию

Лидеры Европейского союза заявили о намерении ужесточить экономические ограничения против России. Согласно информации из совместного заявления руководства Еврокомиссии, Евросовета и глав нескольких европейских государств, включая Германию, Францию, Италию, Польшу, Финляндию и Великобританию, санкционная политика будет продолжена, несмотря на состоявшийся саммит РФ и США на Аляске, сообщает ТАСС .

Европейские лидеры подчеркнули, что продолжат расширять санкции против военной экономики России и усиливать давление, пока на Украине продолжаются боевые действия. По их словам, санкционное давление не ослабнет до достижения справедливого и долгосрочного мирного урегулирования.

После переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске американский президент Дональд Трамп связался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, включая представителей Евросоюза.

Трамп проинформировал собеседников о результатах своей встречи с российским руководителем. Позднее американский лидер заявил, что все стороны пришли к мнению, что пора переходить к мирному соглашению в украинском конфликте.