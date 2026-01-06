Евросоюз не считает легитимным врио президента Венесуэлы Родригес
Фото - © Кирилл Зыков/РИА Новости
Европейский Союз не признает легитимность исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес так же, как делала это по отношению к Николасу Мадуро. При этом ЕС готов поддерживать «ограниченные контакты» с правительством государства, рассказала представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, сообщает РИА Новости.
Родригес дала присягу в качестве исполняющего обязанности президента. Однако текущие венесуэльские власти получили мандат на основе выборов, которые якобы не «соответствовали пожеланиям демократических перемен», подчеркнули в ЕК.
Из-за этого для ЕС нелегитимный ни Мадуро, ни Родригес. Но Хиппер сделала важное уточнение.
«Мы будем поддерживать ограниченные контакты с ней и властями Венесуэлы», — подчеркнула представитель Еврокомиссии.
3 января США вторглись в Венесуэлу, нанесли удары по военным объектам, местному парламенту. Также они похитили президента страны Николаса Мадуро, его супругу, вывезли их в США. Там политика будут судить за различные уголовные преступления.
