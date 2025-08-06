Европейские лидеры узнали о планах Трампа по встрече с Путиным

Трамп предложил встречу с Путиным и трехсторонние переговоры с Зеленским

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным уже на следующей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, американский лидер также хочет организовать трехсторонние переговоры с участием президента России и Владимира Зеленского.

Как подчеркивает газета, эти переговоры пройдут в узком формате — без участия европейских стран. Трамп якобы сообщил о своих планах во время телефонного разговора с лидерами ЕС в среду. Источники утверждают, что европейские политики, ранее занимавшиеся урегулированием конфликта, «по-видимому, приняли» эту инициативу.

При этом Bild со ссылкой на осведомленных собеседников пишет, что Трамп в беседе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем назвал недавний контакт Путина с представителем администрации США «более продуктивным, чем ожидалось».