Европарламент отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии фон дер Ляйен

На текущей пленарной сессии Европарламента в Страсбурге предложение о выражении недоверия главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен не получило достаточной поддержки. Голосование транслировалось в прямом эфире на сайте парламента, сообщает ТАСС .

За вынесение резолюции проголосовали 165 депутатов Европарламента, в то время как 390 высказались против, еще 10 депутатов воздержались. Инициаторы резолюции критиковали председателя ЕК за игнорирование трудностей, с которыми сталкиваются европейские фермеры, и за превышение ею своих служебных обязанностей.

Фон дер Ляйен проигнорировала заседание Европарламента, на котором уже в третий раз рассматривался вопрос о ее отставке. Данное предложение было выдвинуто парламентской группой «Патриоты» из-за решения Еврокомиссии заключить соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Южноамериканским общим рынком («Меркосур»). Сельскохозяйственное лобби Евросоюза и некоторые правые партии считают, что это соглашение нанесет ущерб европейскому сельскому хозяйству, поскольку оно будет вытеснено более дешевой продукцией из Южной Америки.

В минувшем году евродепутаты уже дважды пытались инициировать вотум недоверия главе Еврокомиссии. Оба раза попытки оказались безуспешными, не получив и четверти голосов депутатов Европарламента, основные фракции которого в целом поддерживают фон дер Ляйен.

