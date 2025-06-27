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Европарламент разрешит Финляндии закрыть границу с Россией для безопасности

Финляндия получила одобрение от Европейского парламента на закрытие границы с Россией. Информацию подтвердил пресс-секретарь Генерального директората по коммуникациям Европарламента Алессио Инкорвайя в беседе с агентством Yle, сообщает «Царьград» .

Рассмотрение вопроса о закрытии финско-российской границы Еврокомиссией и Европарламентом стало ответом на петицию, поданную финским гражданином при поддержке общественной организации «Александровское общество». Авторы петиции утверждали, что действия финских властей идут вразрез с законодательством Евросоюза.

В публикациях новостного агентства подчеркивалось, что в условиях украинского кризиса и предполагаемой российской угрозы, Финляндия имеет право временно закрывать определенные пункты пропуска на границе, исходя из соображений национальной безопасности.

Ранее Yle сообщал о завершении строительства второй очереди заграждения на финско-российской границе.

По мнению профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, НАТО может привести к тому, что Финляндия повторит судьбу Украины.