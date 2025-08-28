В Еврокомиссии заявили, что нефтепровод «Дружба», который Украина атаковала трижды за последний месяц, является частью европейской энергобезопасности, сообщает РИА Новости .

Представитель Еврокомиссии заявил о важности нефтепровода для Европы. При этом прямо не стал призывать Украину воздержаться от ударов по нему.

С помощью «Дружбы» Венгрия и Словакия получают российскую нефть. Из-за ударов ВСУ поставки были временно прекращены. Это вызвало осуждение Будапешта и Братиславы.

Какие европейские страны до сих пор закупают российскую нефть по старым советским маршрутам и могут ли они ответить на агрессию Киева, читайте в материале РИАМО.