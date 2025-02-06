Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ считает, что нынешнее руководство Украины не имеет права вести переговоры с РФ, потому что не представляет интересы жителей страны. Об этом сообщает РИА новости .

Шошоакэ известна резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Украины. В 2023 году политик зарегистрировала в сенате Румынии проект закона, предполагающий разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Киевом и аннексию части его территорий. МИД соседнего государства ответил введением санкций против депутата.

«Необходимые шаги для достижения мира включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Украины, и здесь я говорю не только об исторических территориях России, но и о территориях Румынии», — уточнила парламентарий.

Она подчеркнула, что власть на Украине сейчас незаконна, а выборы постоянно откладываются, чтобы президент Владимир Зеленский не мог покинуть этот пост.